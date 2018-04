Salvini: premier può essere una figura terza, quarta, quinta...

Palermo, 18 apr. - "L'unico governo possibile è quello con i primi e i secondi arrivati. Centrodestra come centrodestra, più i 5 Stelle che si mettono al tavolo per discutere sulla legge Fornero, quando e come la smontiamo? Come tagliare le tasse? L'immigrazione, come l'affrontiamo? E i tagli degli sprechi? Il presidente del Consiglio può non essere Salvini, può non essere Di Maio. Ci si mette d'accordo perché sia qualcun altro. Se Di Maio dice di volere essere lui, allora crolla tutto. Può essere una figura terza, quarta, quinta, sesta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio a Catania.