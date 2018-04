Netflix si rilancia in conquista di Ue e Italia con 1 mld dollari

Roma, 18 apr. - Netflix è pronta a rilanciare energicamente i suoi sforzi di conquista del mercato europeo: secondo il Financial Times l'operatore di film e serie Tv via internet conta di aumentare gli investimenti su produzioni nei mercati del Vecchio Continentem, Italia inclusa per 1 miliardo di dollari quest'anno. In pratica spenderà più del doppiod ello scorso anno allo scopo di rafforzare sia l'offerta in inglese, sia le produzioni in Italia, germania, Spagna, Francia, Polonia, olanda e Turchia.

Secondo il Ft gli altri operatori sono in affanno nel contrastare la nuova concorrenza proveniente sia da Netflix che da Amazon, che da tempo sta diversificando le sue attività, oltre alle vendite online anche a intrattenimento o servizi finanziari. Tutto questo favorisce una tendenza alle aggregazioni tra operatori. Il quotidiano riporta che Netflix ha voluto presentare una serie di nuove produzioni nel corso di un evento che si è svolto in una villa a Roma.