Berlusconi a Di Maio: la nostra coalizione non è artificiale -2

Roma, 18 apr. - Berlusconi ha spiegato che la Casellati "ci ha confermato le dichiarazioni pubblicamente rilasciate dall'onorevole Di Maio, che aveva avuto il precedente incontro. Siamo venuti a conoscenza del fatto che Di Maio ha mantenuto la sua posizione di non accettare un accordo con il centrodestra nella sua universalità, con i tre partiti che lo compongono, e anzi ha tacciato il centrodestra di essere una coalizione artificiale. E' una cosa lontana dalla realtà perchè come partiti del centrodetra siamo insieme da molti anni, abbiamo governato per 9 anni, abbiamo governato e governiamo importanti regioni, partecipiamo a delle elezioni regionali, abbiamo approvato e siglato lo stesso programma"

"Avendo appreso questo non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione", ha concluso.