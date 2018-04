Roma, 18 apr. - "Abbiamo le nostre idee su come potrebbe essere risolta la questione del governo del Paese, ma non è questo il momento per parlarne. Vedremo come avanzerà questa consultazione". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.