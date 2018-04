Salvini: Mattarella dia la sveglia a chi impedisce il governo

Palermo, 18 apr. - Se fallisce Elisabetta Alberti Casellati, "lasciamo nelle mani del presidente della Repubblica la possibilità di dare una sveglia a chi sta impedendo la nascita del governo. Nessuno la tiri in lungo. Io non ho bisogno di una settimana per dire che gli italiani hanno votato in modo chiaro un mese fa. La domanda è, sono tutti disposti a evitare ambizioni personali, oppure no? Se la risposta è sì, allora si lavora". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Catania.