Roma, 18 apr. - "Siamo venuti a conoscenza del fatto che Di Maio ha mantenuto la sua posizione di non accettare un accordo con il centrodestra nella sua universalità, con i tre partiti che lo compongono, e anzi ha tacciato il centrodestra di una coalizione artificiale. La nostra coalizione non può mai essere definita non realistica, artificiale". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.