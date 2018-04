Palermo, 18 apr. - "Un governo che fosse guidato dalla Lega e da Matteo Salvini sicuramente non abbasserebbe la testa davanti ad altri bombardamenti insensati in giro per il mondo". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Catania, a proposito della difficile situazione internazionale dopo i bombardamenti in Siria.