Palermo, 18 apr. - "Di Maio mi dà un ultimatum? L'ultimatum di Di Maio non esiste, perché gli italiani hanno già deciso. Quindi, se Di Maio non dialoga con noi, vuol dire che non vuole governare, o vuole governare con Renzi. Tanti auguri". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Catania.