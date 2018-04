Ilva, Ue: rimedi proposti a Arcelor non sono chiusure di impianti

Roma, 18 apr. - La Commissione europea puntualizza che i rimedi suggeriti per salvaguardare la concorrenza a seguito dell'acquisizione di Ilva da parte del gigante ArcelorMittal, tra cui delle cessioni di fabbriche in Lussemburgo, non consistono nella chiusura delle stesse. Anzi, all'opposto presuppongono che dopo la cessioni gli impianti continuino ad operare, proprio per garantire la concorrenza.

"E non approveremmo un rimedio tramite cessione se questo non venisse assicurato", ha rimarcato ulteriormente il portavoce derll'Antitrust Ue, Ricardo Cardoso, con una nota.

Bruxelles ricorda di non aver ancora preso una decisione definitiva in merito alla acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal e che il termine per queste valutazioni è il 23 maggio.