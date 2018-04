Gentiloni: Nato-Ue pilastri politica Italia, guai a chi li tocca

Roma, 18 apr. - La Nato, la vocazione europeista, un modello economico che combina mercato e attenzione al sociale, sono i "pilastri" del successo italiano del dopoguerra e "guai a chi li tocca". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando ad un convegno su Alcide De Gasperi.

Ha detto Gentiloni: "Rivendichiamo il fatto che questi pilastri (Nato, Europa, economia di mercato e attenzione al sociale, ndr) hanno retto per settant'anni la politica italiana, nonostante il cambio dei governi. Se quelle decisioni non fossero state prese, forse i presupposti di questo straordinario successo del nostro paese nel corso dei decenni non ci sarebbero stati".

"Noi - ha concluso - nonostante la frequenza di governo, abbiamo avuto una straordinaria continuità. Guai a chi tocca questi pilastri. Se la storia di successo del nostro Paese si basa su queste scelte fondamentali fatte 70 anni fa, le dobbiamo aggiornare ma non dobbiamo incrinarle, metterle in discussione. Chi mette in discussione questi pilastri fa un'operazione molto pericolosa per il futuro del nostro Paese".