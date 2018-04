Palermo, 18 apr. - "Di Maio ripete sempre `io io io'. Mi piacerebbe sapere se i secondi arrivati sono disposti a mettersi attorno a un tavolo e costruire una squadra. Se non lo vuole fare, vuol dire che ha un accordo in tasca col Pd, e sarebbe la cosa più irrispettosa per gli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Catania.

"Di Maio si sente al centro dell'universo - ha detto -, ma nessuno è il centro dell'universo. Siamo tutti satelliti".