Giammanco: Parlamento riprenda mia proposta su videosorveglianza

Roma, 18 apr. - "Purtroppo anche oggi la cronaca ci riporta casi di inaudita violenza a danno di anziani affidati a una casa di riposo. Ancora una volta, una struttura nella quale soggetti indifesi e inermi dovrebbero essere al sicuro, accuditi da veri professionisti, si rivela teatro di orrori e vessazioni. Per questo motivo è urgente e necessario che la mia proposta di legge per l`introduzione della videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili, già approvata in un ramo del Parlamento la scorsa legislatura, diventi presto legge". Così Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia.

"Quanto accaduto ad Arezzo, dove degli ultraottantenni sono stati presi a schiaffi, umiliati e offesi - aggiunge - deve essere uno sprone per l'intero Parlamento. Ho ripresentato, quindi, al Senato un disegno di legge per l`introduzione della videosorveglianza in strutture che ospitano soggetti particolarmente vulnerabili. Una proposta per cui mi batto dal 2009 e che la scorsa legislatura, dopo l'approvazione a stragrande maggioranza da parte della Camera, si è incomprensibilmente arenata in Senato. È nostro dovere dare una risposta concreta alle tante famiglie che affidano anziani, bambini e disabili a strutture che dovrebbero prendersi cura di loro. Mi auguro, quindi, che si possa riprendere al più presto l'iter legislativo della mia proposta. La videosorveglianza non sarà in alcun modo uno strumento di controllo dei lavoratori. Le registrazioni video saranno, infatti, a circuito chiuso, fruibili solo ed esclusivamente dalle Forze dell`ordine dietro segnalazione o denuncia, per velocizzare le indagini e fermare immediatamente le violenze sui soggetti più deboli".