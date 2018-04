Turismo, Cna: la Bolkenstain non si applica ai balneatori

Roma, 18 apr. - "A fare chiarezza sulla corretta applicabilità della Direttiva Bolkestein è stato lo stesso ex commissario europeo di cui porta il nome. Non riguarda i balneatori, ha dichiarato oggi Frits Bolkestein intervenendo a un convegno a Roma. A dimostrazione che la categoria ha subito vessazioni e intimidazioni senza fondamento". Lo afferma la Cna con una nota, rivendicando che questo è quanto la stessa Confederazione ha sostenuto per anni, "spesso in pressoché totale solitudine".

Si tratta di "un pericoloso equivoco al quale è arrivato il momento di mettere fine lasciando gli imprenditori liberi di investire e di svolgere serenamente il proprio lavoro, creando occupazione e ricchezza diffusa. Ed è questo - conclude la Cna - che chiederemo al prossimo governo appena si sarà insediato".