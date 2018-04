Palermo, 18 apr. - "Spero che l'Italia abbia un esecutivo serio prima possibile. In Europa ci sono alcune partite importanti, sull'agricoltura, sul sistema bancario e sul bilancio pluriennale, che meritano di avere un governo in carica". Lo ha detto il leader delle Lega Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Catania per partecipare a un incontro nell'ambito del tour #primagliitaliani e #primaillavoro.