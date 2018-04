Palermo, 18 apr. - "Il prossimo giornalista chieda a Di Maio 'senti ma tu sei disponibile come ha fatto Salvini a fare un passo a lato, pur di far partire il governo?'. Se vi dirà di no perchè vuole fare il premier, allora non sa stare al mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio a Catania.