Lega: subito governo se Di Maio fa passo indietro e stop veti

Roma, 18 apr. - "Abbiamo dato dimostrazione di responsabilità, come Lega, facendo numerosi passi indietro, anche il nostro segretario Salvini li ha fatti. Chiediamo che in modo altrettanto responsabile, anche il M5s e Di Maio facciano altrettanto per l'interesse del Paese e la necessità di dare tempestivamente un governo all'Italia. Se i veti cadessero, siamo pronti a dar vita a un governo anche all'inizio della settimana prossima". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, al termine dell'incontro con Elisabetta Alberti Casellati.

"Abbiamo ribadito - ha aggiunto - che siamo pronti, prontissimi, a partecipare a un governo come indicato dagli italiani, premiando il centrodestra come coalizione e il M5s come primo partito, ci sembra che anche Mattarella abbia condiviso questa interpretazione".