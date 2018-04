Gentiloni: Alleanza atlantica è scelta di campo per la libertà

Roma, 18 apr. - L'appartenenza alla Nato non è solo una "scelta militare", si tratta di una "scelta di campo, di valori, tra la libertà e la non libertà". Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo al seminario 'A 70 anni dalle elezioni del 1948. Riunire storia e futuro nei valori degasperiani: Europa, atlantismo e giustizia sociale'.

"La scelta atlantica l'abbiamo data per scontata, dopo essere stata al centro di contrapposizioni straordinarie nel nostro paese. Ma nei decenni più recenti è stata una premessa adesso ricominciamo a discuterne, nel Parlamento italiano si ricomincia a discutere, in modo pacato, se sia giusto o meno, attuale o meno, una scelta di questo genere".

"Non si tratta - ha sottolineato - soltanto di una scelta che ha a che fare con la storia, con la riconoscenza nei confronti di chi ha liberato il nostro paese. E neanche di una scelta che ha solo a che fare con un'alleanza militare, difensiva. Dobbiamo essere consapevoli che nell'idea dell'alleanza atlantica, così faticosamente emersa, c'è l'idea di una condivisione di valori. E quindi era all'epoca la scelta tra la libertà e la non libertà. Dobbiamo avere un po' il coraggio e la sfrontatezza che tuttora è una scelta di valori, tra la libertà e la non libertà, tra un'economia libera, di mercato "

Ha concluso Gentiloni: "La scelta della libertà comincia ad avere qualche incrinatura in giro per il mondo. Quanto è diffusa in tante aree del mondo l'idea che in fondo l'economia funziona meglio se la democrazia e la libertà hanno dei limiti. L'alleanza atlantica è di nuovo una scelta di attualità, ma per essere compresa questa attualità dobbiamo raccontarla per quello che è: una scelta di campo, di valori, a livello internazionale".