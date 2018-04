Trump non ha in programma nuove sanzioni contro Russia

New York, 18 apr. - Donald Trump non ha in programma di imporre nuove sanzioni alla Russia. Lo scrive l'agenzia americana Bloomberg, citando due fonti anonime. Allo stesso tempo - continuano le fonti - nessun consigliere del presidente ha invitato Trump a punire di nuovo la Russia.

La notizia arriva dopo che nei giorni scorsi l'amministrazione Trump aveva dato segnali discordanti da questo punto di vista: domenica infatti l'ambasciatrice americana alla Nazioni Unite, Nikki Haley, aveva detto che il Tesoro americano avrebbe imposto a Mosca nuove sanzioni lunedì. A quel punto l'amministrazione Trump aveva smentito creando forti tensioni tra Haley e il nuovo consigliere economico del presidente, Larry Kudlow.