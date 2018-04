Brunetta: Di Maio dice il falso, centrodestra è realtà dal '94

Roma, 18 apr. - "In punta di diritto quello che dice Di Maio è profondamente falso e giuridicamente scorretto. Il centrodestra non è una coalizione per sola mera volontà politica, ma è una coalizione in base alla legge elettorale, e in base alla legge elettorale il centrodestra presentatosi come coalizione ha vinto nel quasi 50% dei collegi uninominali. Di Maio non può discriminare all'interno della coalizione del centrodestra chi piace da chi non piace, a meno che di non commettere fallo di natura istituzionale e democratica. Mettere veti è sempre sbagliato, metterli contra legem è democraticamente inaccettabile". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Dire poi che la coalizione di centrodestra è una coalizione di tipo opportunistico - prosegue - denota una non conoscenza storica del nostro Paese: nasce il centrodestra con Berlusconi nel '94 e da allora governa regioni e città, ha governato 10 anni su 20 il Paese e rappresenta una realtà politica istituzionale non cancellabile se non dalla superficialità del capo politico del Movimento 5 stelle".

"Ma dico inoltre all'amico Salvini: non seguire Di Maio sul metodo dei veti. Se Di Maio mette veti ingiustamente - dice ancora Brunetta - è altrettanto illegittimo da parte di Salvini porre veti sul Pd, perché questa non è la posizione del centrodestra, semmai del solo amico Salvini. Vale anche per il leader della Lega la logica che chi di veti ferisce, con quel che segue...".