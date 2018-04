Rai, in cda presentati palinsesti estivi, approvata estensione Dab

Roma, 18 apr. - Il consiglio di amministrazione Rai, riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del direttore generale Mario Orfeo, ha ascoltato l'illustrazione dei palinsesti estivi che prevedono una crescita dei programmi di informazione e una selezione di qualità di film e fiction sulle reti generaliste. Lo riferisce un comunicato stampa di Viale Mazzini.

Il consiglio ha poi approvato il progetto tecnico per l'estensione del servizio di diffusione della radio digitale (Dab) che in questo modo porterà il segnale del servizio pubblico in continuità su buona parte delle dorsali autostradali italiane e anche della superstrada adriatica E45.

Sul versante immobiliare, per quanto riguarda Milano, il cda ha approvato la finalizzazione dell'operazione con Ente Fiera che ha presentato l'offerta migliore per la razionalizzazione degli spazi Rai nel capoluogo lombardo.

Infine il cda ha anche approvato il recepimento da parte di Rai del rinnovo del contratto giornalistico.