Carfagna a Di Maio: su centrodestra parole fuori dalla realtà

Roma, 18 apr. - "Luigi Di Maio chieda ai cittadini delle regioni e dei Comuni che il centrodestra amministra bene e con risultati eccellenti da anni, se la coalizione è un artifizio elettorale creato ad hoc per il 4 marzo e poi renda le sue dichiarazioni inerenti alla realtà. Insistere con una narrazione fittizia che esiste solo dentro al M5S non porta infatti a nessun risultato". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei deputati.

"Siamo una forza di governo coesa - rivendica l'esponente di Fi - che collabora da tempo con sinergia e comunione di intenti, pur incarnando anime e sensibilità diverse. L'Italia non ha più tempo da perdere, il Paese non può più rimanere bloccato a causa dei capricci e dell'infantilismo politico del Movimento 5Stelle e del suo leader. In democrazia non esistono i veti ad personam, quelli sono propri dei regimi autoritari. In democrazia ci si confronta su temi e programmi e si prova a cercare delle convergenze per rispondere ai bisogni e ai problemi dei cittadini. Ma forse pretendere assennatezza e ragionevolezza dal Movimento Cinquestelle - conclude Carfagna - è troppo".