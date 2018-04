L'Avana, 18 apr. - Il vicepresidente cubano Miguel Diaz-Canel è stato designato dall'Assemblea nazionale, riunitasi oggi all'Avana per la seduta inaugurale, come unico candidato alla successione di Raul Castro: lo ha annunciato la Commissione nazionale per le candidature.

Il voto dei deputati avrà luogo oggi ma il risultato sarà annunciato solo domani a partire dalle 9 ora locale, le 15 in Italia.