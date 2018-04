Turchia, Erdogan scommette su elezioni anticipate il 24 giugno -3

Ankara, 18 apr. - Secondo alcuni osservatori anticipando le elezioni Erdogan potrebbe trovare una base giuridica per impedire che il partito della Aksener partecipi alle elezioni, perché fondato meno di 6 mesi fa. Un altro motivo per anticipare le elezioni è l'andamento dell'economia, tenuto a bada dalle privatizzazioni e sovvenzioni, ma dove l'euro e il dollaro continuano a raggiungere nuovi record, mentre l'inflazione continua a salire.

L'anticipazione delle elezioni porterà la nuova forma di governo presidenziale approvata nel referendum del 16 aprile 2017 a entrare in vigore quest'anno anziché nel novembre 2019, come previsto originariamente. Sarà la prima consultazione tenuta in Turchia in stato d'emergenza.