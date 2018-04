Turchia, Erdogan scommette su elezioni anticipate il 24 giugno -2

Ankara, 18 apr. -

L'urgenza di Erdogan in merito alle elezioni anticipate è da ricercare anche nel risultato che continua ad emergere in diversi sondaggi, dove la percentuale di consensi della coalizione AKP-MHP non supera mai il 45%, restando ben al di sotto del 50% necessario per la elezione del presidente. Il presidente teme che questa tendenza si accentui con il passare del tempo e che invece, anticipando il voto, possa ancora sottrarre voti ad altre formazioni. Inoltre non si esclude che ci siano elementi di contrasto tra membri dello stesso MHP e l'esecutivo dell'AKP e lo scenario dello sfaldamento del blocco governativo spaventa Erdogan.

Per contro, IYI Parti, la formazione politica fondata dall'ex deputata nazionalista MHP Meral Aksener, continua ad accumulare consensi sia tra gli elettori dell'AKP che tra quelli del suo ex partito. La possibilità di un'alleanza tra IYI Parti e l'islamista Saadet Partisi - critico del governo di Erdogan - promette di sottrarre altri voti al blocco di governo. Allo stesso tempo, anche il filo-curdo HDP, nonostante la pressione e l'imprigionamento di diversi deputati - inclusi gli ex co-leader - sembra aver mantenuto quota. I sondaggi assegnano ad entrambe le formazioni una percentuale superiore allo sbarramento elettorale del 10%. (Segue)