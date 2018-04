Turchia, Erdogan scommette su elezioni anticipate il 24 giugno

Ankara, 18 apr. - La Turchia andrà alle urne il prossimo 24 giugno per elezioni legislative e presidenziali. L'annuncio è stato dato dal capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan dopo un incontro con il leader del Partito del Movimento Nazionalista (MhP), Devlet Bahceli, che ieri aveva proposto di anticipare le elezioni al prossimo 26 agosto. Il calendario elettorale turco prevedeva il duplice voto il 3 novembre 2019 e l'annuncio odierno precipita il Paese in una nuova campagna elettorale che si annuncia a dir poco intensa, con l'opposizione decisa a sfidare la leadership di Erdogan.

"Come risultato delle consultazioni con il signor Bahceli, abbiamo deciso di convocare le elezioni il 24 giugno del 2018, che sarà una domenica", ha dichiarato il presidente. Erdogan ha detto che le autorità turche avrebbero preferito "stringere i denti", ma la situazione in Iraq e Siria "rende essenziale per la Turchia superare il prima possibile le incertezze che si stagliano sul nostro futuro". Il capo dello Stato ha aggiunto di volere accelerare il passaggio verso un nuovo sistema presidenziale, approvato dal referendum del 17 aprile 2017, che vedrà scomparire la carica di primo ministro, a favore di una 'verticale' del potere a diretto controllo del presidente.

"Dopo il 16 aprile, la Turchia è ancora governata da un sistema che possiamo considerare vecchio", ha affermato, "il malessere del vecchio sistema è visibile in ogni passo che facciamo".(Segue)