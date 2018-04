Anzaldi (Pd): veto M5s su Berlusconi? Espediente mediatico

Roma, 18 apr. - "Il presunto 'veto' di Di Maio su Berlusconi? E` solo un espediente mediatico, un`operazione di depistaggio comunicativo e di propaganda che mira innanzitutto a confondere gli stessi elettori M5s, visto che con Forza Italia si sono già spartiti tutto. Una strategia 'chiagni e fotti', si direbbe. E` lecito attendersi che i telegiornali su questo informino correttamente". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Ora finge di mettere il veto - prosegue Anzaldi - ma in queste settimane il leader M5s non ha avuto alcun problema a prendere i voti proprio di Berlusconi per spartirsi con lui e Salvini tutte le cariche istituzionali, facendo man bassa degli incarichi in commissioni e uffici di presidenza. Di Maio e i suoi senatori non hanno avuto alcun problema a votare alla presidenza di Palazzo Madama una storica fedelissima del Cavaliere, e ora raccontano di non volere accordi con Forza Italia? Una presa in giro, una barzelletta buona per uno spettacolo di Beppe Grillo. #senzadime".