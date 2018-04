Generali vende ad Athora le attività in Belgio per 540 milioni

Roma, 18 apr. - Generali vende ad Athora le sue attività in Belgio per 540 milioni di euro. Il gruppo assicurativo "ha firmato un accordo con Athora Holding per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Belgium, società assicurativa attiva principalmente nel segmento vita". L'operazione "rientra nell'ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell'efficienza operativa e dell'allocazione del capitale".

Con questo accordo Generali "riceverà un corrispettivo iniziale per la cessione della partecipazione pari a 540 milioni soggetto a limitati adeguamenti alla chiusura dell'operazione, in linea con la prassi di mercato".