Gb: morto "Willow", l'ultimo Corgi di Elisabetta II

Roma, 18 apr. - "Willow", l'ultimo superstite dei Corgi della regina Elisabetta II, è passato a miglior vita (anche se è difficile immaginarne una più comoda di quella condotta a palazzo) lasciando per la prima volta dagli anni Quaranta Buckingham Palace senza rappresentanti della razza canina preferita dalla monarca.

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico The Daily Mail il cane era malato e la regina avrebbe deciso di non farlo più soffrire: "Willow" sarebbe stato seppellito nei giardino di Windsor Castle. Di fatto, "Willow" era uno dei preferiti di Elisabetta, ed ebbe l'onore di comparire insieme alla Regina e a Daniel Craig nel celebre sketch di apertura dei Giochi Olimpici del 2012.

La sua scomparsa, nota il tabloid, segna la fine di un'era: dal 1945 Elsiabetta ha avuto oltre una trentina di Corgi (fino a 13 tutti in una volta), tutti discendenti del primo esemplare, "Susan", avuto in dono dai genitori per il suo 18esimo compleanno.