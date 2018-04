Tim: piano Elliott irrealizzabile, domani assemblea Vivendi

Milano, 18 apr. - Dopo l'affondo di ieri di Vivendi contro Elliott ("vuole smantellare il gruppo"), oggi è la volta del management di Tim che difende il piano strategico 2018-2020 presentato a marzo ("il percorso migliore per lo sviluppo industriale della società") e boccia il piano alternativo proposto dal fondo attivista, giudicandolo non realizzabile. Intanto, in attesa che entro lunedì il Tribunale di Milano deciderà sui ricorsi d'urgenza presentati dal cda di Tim e da Vivendi contro la scelta del collegio sindacale di integrare l'odg dell'assemblea del 24 aprile con le richieste di Elliott, domani il gruppo francese riunirà al teatro Olympia di Parigi l'assemblea annuale degli azionisti, presieduta da Vincent Bollorè.

Nella presentazione preparata per gli incontri con gli investitori, in vista delle prossime cruciali assemblee, l'Ad Amos Genish e il management rispondono punto per punto alle slide diffuse lo scorso 9 aprile da Elliott che dettagliavano il proprio piano TrasformingTim. Tutte le proposte avanzate da Elliott, spiegano, "sono state già attentamente analizzate dal management e, con l'eccezione di potenziali opzioni strategiche per Sparkle, non sono state inserite nel piano perché sono per lo più considerate premature o non realizzabili". Uno degli obiettivi principali del piano 2018-2020 è quello di rafforzare il profilo operativo e finanziario di Tim, propedeutico al ritorno a un rating investment grade: questo obiettivo, sostiene il management, potrebbe essere compromesso dalle potenziali dismissioni di attività e dalla distribuzione prematura di dividendi agli azionisti, così come ha in mente Elliott.

Dito puntato contro la "significativa riduzione" del perimetro di attività prevista dai progetti del fondo, ossia deconsolidamento della rete, ulteriore riduzione della quota in Inwit e vendita di una quota di controllo di Sparkle. Secondo il management di Tim una riduzione radicale del perimetro non rappresenta una strategia sostenibile nel lungo periodo e non è il modo migliore di creare valore. In particolare sulla rete la strategia promossa dalla società con la separazione legale e controllo del 100% viene giudicata quella "più opportuna nell'attuale contesto e quadro normativo". Frenata su Inwit: la società delle torri, sostiene il management di Tim, assume un'importante rilevanza strategica, in particolare alla luce dello sviluppo del 5G, e un'ulteriore riduzione della partecipazione "dovrà essere valutata in relazione a benefici strategici e finanziari ed eventualmente realizzata alle giuste condizioni". In Brasile, invece, una combinazione con un operatore locale come Oi "potrebbe portare a una pressione finanziaria ulteriore nel breve termine per Tim".