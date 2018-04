Austria darà tutela consolare agli altoatesini

Roma, 18 apr. - I cittadini altoatesini potranno in futuro rivolgersi per la protezione consolare all'estero anche ai consolati austriaci. E' quello che prevede una proposta di legge trasmessa dal governo di Vienna al suo parlamento, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Apa.

La proposta punta a dare attuazione alle direttive europee relative alla protezione consolare dei cittadini Ue laddove i loro paesi non abbiano rappresentanze diplomatiche. Ma il testo proposto dal governo di Sebastian Kurz, che è già entrato in polemica con l'Italia in merito alla volontà di dare agli altoatesini la cittadinanza austriaca, si estende ai cittadini del versante italiano del Tirolo, di lingua tedesca e ladina, anche laddove siano presenti uffici consolari italiani.

La norma entrerà in vigore il primo maggio, in concomitanza dell'inizio di vigenza della direttiva Ue.