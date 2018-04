Tlc: Italia in ritardo su banda larga, agiscano Stato ... -2

Roma, 18 apr. - Le reti a banda ultralarga rappresentano un fattore chiave per lo sviluppo della Società dell'Informazione e sono una condizione abilitante per la crescita economica, come confermato dalle iniziative intraprese dalla commissione Ue nel quadro dell'Agenda digitale europea. Il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, direttamente collegato alla capacità di innovazione dei singoli territori, rappresenta uno degli obiettivi principali.

La diffusione della banda ultralarga sul territorio, grazie alla maggiore velocità e affidabilità di trasmissione, abiliterà in modo significativo la diffusione dell'informazione, la condivisione e l'accessibilità del patrimonio pubblico, lo sviluppo e l'adozione di nuovi servizi digitali sia nel settore pubblico che privato, l'inclusione e la partecipazione dei cittadini, favorendo l'innovazione e il cambiamento in campo sociale ed economico. La tecnologia 5G darà un ulteriore accelerazione all'Internet of Everything: si stima che saranno 30 miliardi le persone e gli oggetti connessi entro tre anni, 1.000 miliardi quelli connessi entro il 2030.

Per le infrastrutture di nuova generazione a banda ultralarga, in vista del primo traguardo del 2020 per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea e al successivo del 2025 riferito agli obiettivi europei della cosiddetta Giga society, l'Italia si trova al quart'ultimo posto in Europa. Un posto molto basso nella classifica stilata in base all'indice 2017 di digitalizzazione dell'economia e della società (Desi) perchè sconta, oltre a un problema culturale, anche un forte ritardo infrastrutturale. Dal 2015 si è potuta osservare un'inversione di tendenza, ma i ritardi accumulati non consentono più indugi nell'azione dei privati e nell'intervento pubblico anche di tipo regolatorio.

"Mentre la politica cerca con fatica di formare un governo - sostiene il direttore di askanews, Paolo Mazzanti - l'Italia non si ferma. Uno dei capitoli più importanti del processo di modernizzazione del paese riguarda l'evoluzione della rete di telecomunicazioni, cioè la diffusione della fibra ottica, porta d'accesso a servizi innovativi come l'impresa digitale (Industria 4.0), la pubblica amministrazione e la sanità digitale, le smart cities, la realtà aumentata, la televisione via web".