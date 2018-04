Tlc: Italia in ritardo su banda larga, agiscano Stato e privati

Roma, 18 apr. - Sulla banda ultralarga i ritardi accumulati non consentono più ulteriori indugi nell'azione dei privati e nell'intervento pubblico. È quanto emerso dal convegno "Italia a tutta fibra: scenari e prospettive dello stato della banda larga in Italia e nel mondo" organizzato da askanews insieme a Open Fiber, Acea e Sirti. Un'occasione per fare il punto sullo sviluppo tecnologico e sui futuri servizi della banda larga in un momento decisivo per lo sviluppo della rete.

Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliaventi, e il presidente di askanews, Giuseppe Cornetto Bourlot.

"Il ritardo dell'Italia nelle infrastrutture materiali (strade, ponti, acquedotti) - ha detto Cornetto Bourlot - è meno grave di quello che comunemente si ritiene e in certi settori è addirittura quasi inesistente. Il ritardo è molto grave invece nelle infrastrutture immateriali. In primo luogo nella banda larga, che è un fattore essenziale per la modernizzazione del paese, delle imprese, della pubblica amministrazione e delle economie territoriali. Per questo askanews ha deciso di dedicare alla diffusione della fibra ottica un convegno nel quale chiamare a raccolta le forze più dinamiche del paese attorno a un progetto dal quale dipende la qualità del nostro futuro di paese sviluppato".

Nel convegno è stato fatto un confronto tra la situazione italiana e quella del resto d'Europa. Attraverso la presentazione di dati e delle prospettive tecnologiche ed economiche delle autostrade digitali sono stati illustrati gli standard richiesti dai modelli di business del terzo millennio.

"Nel prossimo decennio - ha detto Bassanini - poter disporre di un'infrastruttura in fibra ottica che raggiunga tutto il territorio nazionale sarà condizione necessaria per essere all'avanguardia in Europa. L'Unione Europea ha indicato la strada per la Gigabit society, basata su velocità di connessione raggiungibili esclusivamente con una rete in fibra che arrivi direttamente all'interno di case e uffici. Open Fiber la sta realizzando in Italia con un progetto innovativo e affidabile, colmando un vuoto nel nostro paese e accelerando la rivoluzione digitale anche sfruttando le sinergie con il 5G".

