Cuba, si chiude l'era Castro: domani il nuovo Presidente -3

L'Avana, 18 apr. - Per la prima volta da sei decenni a questa parte infatti il nuovo leader non farà parte della storica generazione della Rivoluzione del 1959, non indosserà un'uniforme militare e non sarà a capo del partito comunista.

D'altronde, la data del voto non sembra essere stata frutto di una scelta casuale: cade infatti nel 57esimo anniversario del fallito sbarco nella Baia dei Porci, considerato dall'Avana come la prima grande sconfitta dell'imperialismo statunitense in America Latina.