Cuba, si chiude l'era Castro: domani il nuovo Presidente -2

L'Avana, 18 apr. - Quanto all'86enne Raul, rimarrà ancora alla guida del partito comunista fino al prossimo congresso del 2021, un periodo sufficientemente lungo da garantire una transizione controllata e guardare le spalle del suo protetto se il programma di riforme dovesse incontrare maggiori difficoltà del previsto.

Come a sottolineare il senso di continuità istituzionale, le autorità nom hanno programmato alcuna cerimonia particolare per il voto dell'Assemblea, e i giornalisti stranieri non sono stati invitati; eppure, il cambiamento rimane epocale.

