Cuba, si chiude l'era Castro: domani il nuovo Presidente

L'Avana, 18 apr. - Il leader cubano Raul Castro termina oggi il suo mandato presidenziale, passando il testimone a una nuova generazione di dirigenti e mettendo fine all'era inaugurata nel 1959 dal fratello Fidel.

Per conoscere il nome del suo successore occorrerà attendere l'esito del voto della neoeletta Assemblea Nazionale cubana, riunitasi oggi all'Avana per la seduta inaugurale. Il programma dei lavori per la giornata odierna prevede il giuramento dei deputati, l'elezione del presidente della camera, dei membri del Consiglio di Stato (il governo) e appunto del presidente di quest'ultmo organo, la massima carica dello Stato.

Il risultato però sarà reso noto soltanto nella giornata di doamni, a partire dalle 9 ora locale (le 15 in Italia): il favorito alla successione di Raul Castro è l'attuale primo vicepresidente e suo braccio destro dal 2013, Miguel Diaz-Canel.

