Coree vogliono superare armistizio, ma trattato pace è improbabile -3

Roma, 18 apr. - Effettivamente tecnicamente la guerra di Corea (1951-53) non è mai terminata ed è solo stata interrotta da un armistizio. Dopo la dichiarazione del presidente americano, si è parlato dell'ipotesi che le due Coree firmino un trattato di pace, ma questa possibilità sembra essere da escludere. Chung, riguardo allo strumento da utilizzare, ha detto che, con Bolton, si è discusso "in dettaglio di una varietà di questioni, che vanno dal mettere in piedi un patto di non aggressione e di conseguenza un regime di pace permanente per alleviare le preoccupazioni di Pyongyang".

Firmatari dell'armistizio del 1953 furono il comando Usa della forza Onu, la Cina e la Corea del Nord. La Corea del Sud non firmò il documento indipendentemente, facendo riferimento alla firma Onu. Un trattato di pace tra Seoul e Pyongyang implicherebbe il riconoscimento reciproco e quindi la fine dell'obbiettivo della riunificazione.

Di certo il summit del 27 aprile avrà già in sé un significato storico di cui Pyongyang e Seoul sembrano consapevoli. Verranno accreditati quasi 2mila giornalisti coreani e 858 da 180 testate straniere. Seoul e Pyongyang hanno concordato che i momenti più simbolici del summit, a partire dalla stretta di mano tra Kim e Moon, saranno trasmessi in diretta televisiva.