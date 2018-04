Coree vogliono superare armistizio, ma trattato pace è improbabile -2

Roma, 18 apr. - Chung Eui-yong, il capo dell'Ufficio di sicurezza nazionale presso la presidenza sudcoreana, ha fornito oggi - secondo il quotidiano JoongAng Ilbo - alcuni importanti elementi su cosa è in ballo e su come Washington e Seoul si stanno coordinando. E ha dato notizia di un suo incontro la settimana scorsa con John Bolton, il nuovo consigliere di sicurezza nazionale di Trump, noto per le sue posizioni da "falco".

Il funzionario sudcoreano ha sostenuto che l'obiettivo è offrire una "garanzia di un futuro migliore" per la Corea del Nord se s'impegnerà a denuclearizzarsi e ha evocato il superamento del regime d'armistizio come, d'altronde, ha fatto lo stesso Trump ieri dicendo: "La (questione) Corea del Nord sta facendo progressi. La Corea del Sud si sta incontrando e ha in programma di incontrarsi per vedere se possono porre fine alla guerra, e hanno la mia benedizione su questo. (...)Le persone non capiscono che la guerra di Corea non è ancora finita. Sta continuando ora".(Segue)