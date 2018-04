Siria, Nyt: Mattis voleva il via libera del Congresso all'attacco

Washington, 18 apr. - Il capo del Pentagono, Jim Mattis, avrebbe preferito avere il via libera del Congresso all'attacco lanciato la scorsa settimana in Siria, ma il presidente Donald Trump non ha tenuto conto della sua opinione, puntando a una risposta rapida a incisiva. E' quanto scrive oggi il New York Times, citando fonti militari e dell'amministrazione americana.

Mattis è però riuscito a limitare gli attacchi a tre obiettivi, dove non ci sarebbe stato il rischio di colpire le truppe russe, hanno precisato le fonti, confermando quanto già scritto nei giorni scorsi dal Wall Street Journal. (Segue)