Di Maio: no ad ammucchiate, centrodestra un artifizio

Roma, 18 apr. - "Abbiamo ringraziato Casellati per il lavoro che sta facendo: Mattarella le ha dato tempi molto stretti e un mandato ben preciso. Ci fa piacere. È stata incaricata di verificare l'esistenza dei presupposti di un governo centrodestra-M5S ma per noi il centrodestra è un artifizio elettorale". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5S, al termine delle consultazioni con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

Il centrodestra, ha osservato, "si presenta anche a queste consultazioni diviso e il leader Salvini neanche ci viene. Ancora una volta abbiamo ribadito in questa sede che M5S è pronto a sottoscrivere un contratto con la Lega, non con tutto il centrodestra".

"Sono stato accusato da Salvini - ha concluso Di Maio - di porre veti: non si capisce perché io non posso porre veti su Berlusconi e lui invece può porli sul Pd. Le uniche forze politiche che non si pongono veti a vicenda sono Lega e M5S, questo andrebbe compreso, invece continuiamo a vedere la Lega propinarci un governo ammucchiata. Saremmo già potuti partire con un governo di cambiamento".