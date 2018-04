Terremoto, Cesa vede commissaria Ue: presto risposta su L'Aquila

Roma, 18 apr. - "Oggi a Bruxelles ho incontrato insieme alla delegazione del Ppe la commissaria europea per la concorrenza Vestager che sta preparando una risposta concreta e chiara alla lettera del sindaco de L'Aquila sulla restituzione delle tasse post-sisma 2009". Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare e segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.

"La Commissaria - spiega - è a totale disposizione per collaborare con le autorità italiane e ha ribadito alla delegazione Forza Italia-Udc del Ppe che, per l'Europa, l'aiuto ai cittadini e alle imprese colpite dal sisma del 2009 è una priorità assoluta. La solidarietà per l'Europa è un valore inalienabile".