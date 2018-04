Milano, 18 apr. - Chiusura positiva per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,47% a 23.759 punti. Tra le blue chip, in evidenza Saipem (+4,18%), sostenuta anche dalle parole dell'Ad di Eni, Claudio Descalzi, che ha escluso a oggi una vendita della partecipazione. In luce anche il lusso con Ferragamo (+2,16%) e Moncler (+2,23%). Maglia nera a Campari (-2,19%) e Pirelli (-2,06%) su cui pesa il warning lanciato da Continental che ha abbassato le stime sul 2018.