Siria, ispettori Opac a Douma solo se avranno accesso illimitato

L'Aia, 18 apr. - Gli ispettori dell'Organizzazione per la messa al bando delle Armi chimiche (Opac) verranno dispiegati nella località siriana di Douma solo se verrà loro consentito l'accesso illimitato a tutte le aree della cittadina: lo ha dichiarato il direttore generale della stessa agenzia Ahmet Uzumcu.

"Prenderò in considerazione il dispiegamento solo dopo l'approvazione" delle squadre di sicurezza dell'Onu, ha concluso Uzumcu, precisando che al momento non è stata fissata alcuna data per l'arrivo degli ispettori.