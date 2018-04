Iran, Amendola riceve alla Farnesina viceministro Esteri Araqchi -2

Roma, 18 apr. - Sulla Siria il sottosegretario Amendola ha ribadito la posizione del governo italiano - ricordata ieri dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal ministro degli Esteri Angelino Alfano - sottolineando che l`Italia, nel sostenere gli alleati storici, è contraria a un'escalation di violenze e condanna in modo deciso l`uso di armi chimiche. Per questo il nostro Paese auspica che tutte le parti coinvolte, incluso il presidente della Siria Bashar al-Assad, si impegnino seriamente e pienamente nel processo guidato dalle Nazioni Unite e sostengano il lavoro dell`inviato speciale Onu Staffan de Mistura. Amendola e Araqchi hanno quindi convenuto sulla necessità di investire sul dialogo al fine di affrontare e risolvere le principali crisi regionali.

Al centro dei colloqui, inoltre, è stato l`accordo sul nucleare iraniano, il JCPoA. Il sottosegretario ha evidenziato al suo interlocutore che l`Italia sostiene l`accordo in tutte le sedi e ne chiede piena attuazione da parte di tutti gli attori coinvolti. Come sottolineato sia dalla Ue che dal Segretario generale delle Nazioni Unite, il JCPoA, ha spiegato Amendola, è un accordo nell'interesse di tutta la comunità internazionale ed è cruciale per la sicurezza e la stabilità della regione.