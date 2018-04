Crosetto(Fdi):cambiare criteri messa in sicurezza edifici pubblici

Roma, 18 apr. - "I criteri per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, (tra cui scuole e ospedali) presentano anomalie che creano disparità di trattamento tra i Comuni virtuosi, che risultano svantaggiati, e i Comuni in rosso". È quanto dichiara il deputato di Fratelli d`Italia Guido Crosetto a commento della graduatoria del bando statale diramato dal ministero dell'Interno con il Mef .

"Il problema sollevato dai colleghi Ciaburro e De Carlo è gravissimo, motivo per il quale anche io ho sottoscritto l'interrogazione al ministro Minniti. Se il fattore premiante per accedere ai fondi, come previsto dall`ultima finanziaria - ha aggiunto Crosetto- erano i conti in ordine dell`amministrazione, il risultato della graduatoria va in direzione del tutto opposta. I Comuni che presentano un disavanzo molto elevato sono stati premiati".

"E` di tutta evidenza che i criteri adottati pur essendo validi contrastano con la loro applicazione reale alimentando in questo modo tensioni e delusioni tra sindaci che fanno sacrifici enormi per tenere i conti in ordine".

"Le scelte effettuate dal governo che smentisce se stesso - ha concluso il deputato di Fratelli d`Italia- non possono essere pagate dalle amministrazioni comunali che devono rispondere ai cittadini su questioni di importanza strategica: sulla sicurezza degli edifici è necessario cambiare modalità d`intervento. Ed è quello infatti che stanno chiedendo molti sindaci dell'Uncem".