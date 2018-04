Generali, focus su equilibri tra soci domani a Trieste

Trieste, 18 apr. - Sulla carta si presenta come un appuntamento di routine quello di domani a Trieste con l'assemblea annuale degli azionisti di Generali Assicurazioni. Ma di fatto suggella una fase di redistribuzione di pesi all'interno della compagine italiana dei soci privati italiani.

Di punti salienti all'ordine del giorno c'è solo quello relativo all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, che si era chiuso con un utile netto di 2,1 miliardi di euro (+1,4 sul 2016), consentendo al cda di proporre la distribuzione di un dividendo di 0,85 euro per azione (in crescita del 6% dai 0,80 euro per il 2016).

L'assemblea potrà però essere l'occasione per mettere meglio a fuoco la geografia dell'azionariato, in manovra da diversi mesi alla luce della più volte ribadita intenzione da parte di Mediobanca, primo azionista della compagnia, alleggerire la propria partecipazione dal 13% al 10% circa. Sullo sfondo, peraltro, aleggia anche la prospettiva di un allentamento della presa da parte UniCredit, a sua volta primo azionista di piazzetta Cuccia con l'8,5%. Ancora ieri, Gianni Franco Papa, il direttore generale dell'istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha confermato che la quota in Mediobanca è di tipo finanziario e quindi potrebbe essere dismessa al raggiungimento di un prezzo ritenuto appropriato.

Uno scenario i cui si è mosso già da tempo l'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone, da anni vice presidente del Leone, protagonista di uno shopping periodico sul titolo che lo ha portato a raggranellare progressivamente azioni fino ad attestarsi quasi al 4%. Più di recente, e molto più velocemente, si è mosso anche l'imprenditore veneto Gilberto Benetton, che in pochi mesi, da meno dell'1% ha raggiunto il 3%. Altri azionisti di peso del gruppo guidato dall'Ad Philippe Donnet sono il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio (accreditato al 3,16%) e la famiglia De Agostini (1,7%). Una compagine che complessivamente può presidiare il 12% circa del capitale, al fianco della quota di Mediobanca.

"Fa sempre molto piacere, siamo contentissimi di avere una compagine azionaria di altissima qualità", aveva commentato nei giorni scorsi il presidente di Generali, Gabriele Galateri, riferendosi al rafforzamento dei soci privati italiani nel capitale della compagnia. Lo stesso Galateri, in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera ha affermato: "Ora ci prepariamo per il nuovo piano industriale. Con l'appoggio degli azionisti. L'ho verificato nei road show e lo dimostra il fatto cha alcuni soci aumentano le proprie partecipazioni". Il presidente della compagnia sostiene di non credere che l'obiettivo sia quello di rafforzare un nocciolo duro italiano. "Non penso siano acquisti dettati da criteri di 'nazionalità'. Direi piuttosto che i soci che incrementano gradualmente le quote nel nostro capitale guardino anche al dividendo, cresciuto da 80 a 85 centesimi, che a questi livelli di prezzo significa un rendimento superiore al 5-6%, ma soprattutto puntino alla creazione di valore. E in questo c'è allineamento con la volontà del management e del board".

L'assise dei soci di domani consentirà di verificare anche il peso raggiunto dagli investitori istituzionali stranieri, cresciuto con progressione "geometrica" negli ultimi anni, tanto che all'assemblea di bilancio dello scorso anno i fondi esteri si attestavano complessivamente al 24,4%.

L'assemblea 2018, infine, vedrà l'introduzione di una novità assoluta nella storia della compagnia: la parte iniziale dei lavori - con gli interventi introduttivi del presidente Galateri e dell'amministratore delegato Philippe Donnet - potrà essere seguita in "live streaming" su Internet.