Tlc, Arcuri: progetto Infratel centrale per competitività Paese

Roma, 18 apr. - Il progetto per la rete in fibra ottica di nuova generazione è "centrale per la competitività dell'Italia". Lo affermato l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, a un convegno organizzato da Open Fiber e Askanews. "Qual è - ha detto Arcuri parlando dei bandi Infratel - il ruolo di uno Stato moderno se non quello di qualificare gli interventi e l'utilizzo dei fondi, anche europei? Quale, se non quello di garantire ai cittadini la possibilità di ricercare benessere? Per farlo è necessario cominciare dalle aree che hanno più bisogno e dove l'operatore pubblico investe con criteri chiari".

"La strategia della banda ultralarga - ha sottolineato il numero uno di Invitalia - è una questione troppo importante perchè possa diventare oggetto della contesa politica. È necessaria per rendere l'Italia all'avanguardia, più forte e più competitiva. Noi abbiamo fatto il nostro dovere e iniziato a far fare gli investimenti affidandoli a chi ha vinto la gara. Ora non ci resta che verificare che i progetti si realizzino".