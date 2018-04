Turismo, a Klm il "Travelers' Choice Award" di TripAdvisor

Roma, 18 apr. - Klm risulta tra le prime 10 migliori compagnie aeree europee secondo il giudizio dei milioni di utenti al mondo del portale TripAdvisor che ha assegnato alla compagnia aerea olandese il "TripAdvisor Travelers' Choice Award 2018". Klm - fa sapere la società - è inoltre risultata tra le top 10 delle compagnie aeree europee nella classifica di migliore Business Class e migliore Classe Economica.

Gli award annuali assegnati dal portale TripAdvisor sono gli unici riconoscimenti nel settore dei viaggi basati su milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori. Rappresentano il giudizio dei passeggeri in base a criteri di miglior servizio, qualità e soddisfazione del cliente.

"Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento - ha dichiarato Dimitry Huffnagel, direttore commerciale del Gruppo Air France-Klm East Mediterranean -. La community di TripAdvisor è animata da viaggiatori accorti, attenti ed esigenti: il Traveller's Choice significa, per noi, che il nostro continuo impegno nell'offrire servizi puntuali e di qualità si traduce in momenti di concrete esperienze da ricordare".

"Siamo entusiasti di assegnare un riconoscimento alle compagnie aeree preferite dalla community globale di TripAdvisor accendendo i riflettori sui vettori di tutto il mondo che offrono le migliori esperienze di volo - ha spiegato Bryan Saltzburg, Senior Vicepresident e direttore generale di TripAdvisor Flights -. In un contesto in cui l'industria aerea introduce nuovi prodotti tariffari e una gamma sempre più ampia di offerte di volo, i viaggiatori dimostrano che sono costantemente alla ricerca di una reale esperienza di qualità. I premi Travellers' Choice assegnati alle compagnie aeree sono un riconoscimento a quei vettori che superano le aspettative dei passeggeri e che ricevono il massimo dei voti dai viaggiatori".