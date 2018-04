Bolkestein, Pedrazzini (Fi): bene svolta su balneari

Roma, 18 apr. - "Le dichiarazioni di Frederik Bolkestein sulle concessioni demaniali, da considerarsi beni e non servizi, aprono la strada a una svolta per le attività dei balneari: finalmente è chiaro che i concessionari demaniali delle spiagge non vanno ricompresi nella normativa dettata dalla direttiva. Da qui partirà l'azione di correzione a livello europeo volta a tutelare l'attività dei nostri balneari". Così il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini al termine del convegno 'L'Euro, L'Europa e la Bolkestein', organizzato da Forza Italia alla Camera. "Resta la necessità di sostenere un altro settore importante come quello degli ambulanti. Vogliamo farlo impegnandoci in sede comunitaria per la revisione della direttiva, che non prende in considerazione le peculiarità dell'ambulantato italiano, e dando vita ad una semplificazione della burocrazia e dei requisiti per il rinnovo delle concessioni", ha concluso.