Ue, Braga: grande traguardo ok a direttive su economia circolare

Roma, 18 apr. - "L'approvazione delle 4 direttive sull'economia circolare a Strasburgo rappresenta un traguardo importante e insieme un punto di partenza per una sfida impegnativa verso un modello di sviluppo più sostenibile". Lo dichiara Chiara Braga, deputata del Partito Democratico, commentando l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del pacchetto di direttive sull'economia circolare.

"In tutta l'Unione - spiega Braga - i rifiuti non saranno più considerati solo come un problema ma come risorsa. L'innalzamento dei target di riciclaggio dei rifiuti urbani e da imballaggio, l'inserimento di un limite di conferimento massimo in discarica pari al 10%, l'estensione degli obblighi di raccolta separata ai rifiuti organici, tessili e domestici pericolosi sono le principali novità di questo pacchetto".

"L'economia circolare - conclude - rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo ed è bene che l'Europa abbia scelto di giocare un ruolo di primo piano nello scenario internazionale su questi temi. La palla ora passerà agli Stati membri, chiamati a recepire le nuove Direttive nei propri ordinamenti; lo potremo fare in modo efficace solo costruendo una forte capacità di collaborazione tra i diversi soggetti portatori di interessi: istituzioni, imprese, associazioni e i cittadini. Un lavoro importante, che chiamerà in causa Parlamento e Governo pere cogliere appieno le opportunità che le nuove Direttive offrono anche al nostro Paese".