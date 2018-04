Italiaonline, assessore Piemonte: posizioni distanti

Torino, 18 apr. - "Siamo in una fase di stallo, con posizioni che restano per ora distanti, la trattativa è sicuramente complessa, ma siamo all'inizio della procedura e ci auguriamo possano esserci ulteriori spazi di mediazione. Bene ha fatto il ministro Calenda a insistere per trovare una soluzione che tuteli il più possibile i posti di lavoro. Auspichiamo che l'azienda riveda la propria posizione e dimostri un atteggiamento maggiormente responsabile". Lo dichiarano l'assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero e l'assessore al Lavoro del Comune di Torino, Alberto Sacco, che oggi hanno partecipato alla nuova riunione al ministero dello Sviluppo economico su Italiaonline.